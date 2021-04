Stiri pe aceeasi tema

- „Inca de la infiintare, compania si-a stabilit un obiectiv indraznet pe termen mediu si lung, de a ajunge un studio de jocuri important si recunoscut la nivel global, atat in zona de dezvoltare, cat si de publicare a jocurilor realizate pentru dispozitive mobile, iar decizia listarii companiei la Bursa…

- Compania One United Properties a obținut autorizația de construire pentru componenta rezidențiala a proiectului One Cotroceni Park, proiect imobiliar mixr, birouri-rezidențial aflat in prezent in dezvoltare pe fosta platforma Ventilatorul. Componenta rezidențiala a proiectului One Cotroceni Park va…

- Grupul Digi a anuntat pe Bursa de la Bucuresti ca a ajuns la un acord pentru vanzarea operatiunilor din Ungaria catre 4iG Plc. Cele doua companii au incheiat un acord preliminar si neobligatoriu pentru achizitia Digi Ungaria si a filialelor Invitel Ltd. si I TV Ltd. „Societatea doreste sa informeze…

- Silva Prodimpex SRL edifica un imobil de sase etaje pe soseaua Mangaliei, din Constanta La ora actuala, societatea este detinuta de Mihaela Caraman In trecut, omul de afaceri Ionut Barbu a fost asociat in firma Blocul a fost autorizat in 2017, de catre Primaria municipiului Constanta Lucrarile la blocul…

- Fostul campion mondial de box la categoria grea, Mike Tyson, a adunat o avere din vanzarea de marijuana. Cotidianul sportiv spaniol Marca , care citeaza presa din Statele Unite, scrie ca Mike Tyson caștiga lunar, doar din vanzarea de marijuana, circa 500.000 de dolari. Mike Tyson deține o societate…

- Autoritațile locale din comuna Timboești vor construi un sediu nou pentru primarie. In acest sens, a fost scos la licitație un pachet privind proiectarea, asistența tehnica din partea proiectantului și execuție lucrari pentru obiectivul de investiții: „Construire sediu primarie, sat Timboești, comuna…

- Aurel Butnaru, prin firma sa ndash; Triumph Comtur SRL, a obtinut autorizatia de construire pentru o cladire din Mamaia Este vorba de imobilul cu functiunea de spatiu comercial din zona Hotelului Aurora Cladirea va fi supraetajata, conform documentului emis de municipalitate Primaria Constanta a emis…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact, singura companie de profil listata la bursa din București, a luat doua credite de la First Bank, in valoare de 5,9 milioane euro și 4,5 milioane lei pentru construcția blocurilor blocurilor Z1, Z2 și D6 din cartierul Greenfield Baneasa. Imprumutul va fi luat prin trageri…