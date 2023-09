Ashton Kutcher si Mila Kunis, criticati dupa ce l-au sustinut pe prietenul lor Danny Masterson in procesul de viol, au prezentat publicului scuze si au promis sprijin pentru victimele violentei sexuale, intr-un videoclip publicat pe Instagram. Danny Masterson a fost declarat vinovat de doua violuri in iunie anul trecut si condamnat joi de un tribunal […] Articolul Ashton Kutcher si Mila Kunis iși cer scuze, dupa ce l-au sustinut pe Danny Masterson in timpul procesului pentru viol apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .