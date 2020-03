Entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) vor transmite corespondenta, raportarile, informatiile si alte documente prevazute de legislatia aplicabila, catre autoritate, doar in format electronic, in perioada aplicarii masurilor exceptionale, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. "Autoritatea de Supraveghere Financiara a adoptat Instructiunea nr. 1/2020 privind transmiterea raportarilor si a altor documente catre ASF in perioada aplicarii masurilor exceptionale generate de criza COVID-19", se mentioneaza in comunicat. Potrivit…