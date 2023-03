Stiri pe aceeasi tema

- Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) susține ca firma de asigurari Euroins nu are bani in conturi și pagubiții care au caștigat procesele in instanța nu-și pot recupera sumele cuvenite. Informat despre aceasta situație in urma cu șase luni, vicepreședintele…

- Eurohold, proprietarul Euroins dar și al firmei cu care a incheiat contractul de reasigurare Euroins Insurance Group, spune ca aceasta din urma este solvabila. „Еurohold Bulgaria AD, proprietarul Euroins Insurance Group AD (EIG), anunța ca a consolidat recent poziția financiara a Euroins Romania,…

- Cainii de companie au fost un motiv pentru aproape 4.000 de solicitari de despagubiri primite de de o mare companie de asigurari din Marea Britanie in ultimii cinci ani, transmite DPA, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In ultimii cinci ani, cainii de companie au fost un motiv pentru aproape 4.000 de solicitari de despagubiri primite de o mare companie de asigurari din Marea Britanie, transmite DPA, citata de Agerpres.

- Drepturile lui Ilan Șor la un proces echitabil in Republica Moldova sunt incalcate flagrant in Republica Moldova. Despre asta au declarat astazi avocații președintelui Partidului „Șor”, intr-o conferința de presa. Ei au reclamat ca justiția capturata ii impiedica sa-și desfașoare activitatea in mod…

- Amazon.com Inc si populara sa subsidiara de streaming Twitch au fost date in judecata, in aceasta saptamana, la tribunalul federal din San Francisco, de o companie israeliana care a declarat ca tehnologia lor video incalca unul dintre brevetele sale, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- La Ballroom Milexim din Campia Turzii, pregatim pentru voi meniul Ultra All Inclusive cu bucate delicioase, selecție de bauturi rafinate, cocktail bar, candy bar, video selfie 360°, photo booth și nelipsitul foc de artificii. Evident ca distracția va fi la noi acasa avandu-i alaturi pe Raluca Pașcalau…

- O companie de asigurari va trebui sa plateasca un milion de euro, dupa ce mașinile unui roman au ars complet. Un afacerist și-a pierdut recent intreaga colecție de autovehicule de epoca intr-un incendiu care a avut loc la un depozit din Cluj. In eveniment sunt implicate și doua dintre cele mai cunoscute…