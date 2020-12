Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au confirmat miercuri 4.916 cazuri noi de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 15.701 de teste. Bilanțul deceselor este unul mare: 135 de oameni au murit. Numarul pacienților internați in stare grava la ATI este de 1.260.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- Cel putin doua persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite dupa ce un vehicul a lovit un grup de persoane, in oraselul german Trier. Incidentul rutier a avut marti dupa-amiaza intr-o zona pietonala din oraselul Trier, situat in vestul Germaniei, potrivit publicatiei Bild. Autoritatile incearca…

- Un atac terorist a avut loc, luni seara, la Viena. Mai mulți atacatori au deschis focul asupra oamenilor din centrul capitalei Austriei. Autoritațile locale au confirmat, marți dimineața, decesul a patru victime și anihilarea unui atacator. Pe strazile din centrul capitalei austriece și pe terase se…

- Treizeci de persoane au murit in Costa Rica dupa ce au consumat bauturi alcoolice contrafacute cu metanol, potrivit unui nou bilant prezentat marti de Ministerul Sanatatii din aceasta tara, informeaza AFP, citata de AGERPRES.Un total de 65 de persoane au suferit intoxicatii si 30 dintre acestea…

- In total, 20 de persoane au murit in ultimele zile in Costa Rica dupa ce au consumat bauturi care contineau alcool metilic (metanol), a informat sambata Ministerul Sanatatii, citat de AFP. Cazul este similar cu ce s-a intamplat in primavara in Romania, unde aproape 20 de persoane au murit din cauza…

- Cel putin 46 de persoane si-au pierdut viata in timpul furtunilor si inundatiilor care s-au abatut asupra Vietnamului si Cambodgiei, tari invecinate, au precizat miercuri autoritatile din cele doua state, potrivit DPA.Autoritatile vietnameze au anuntat miercuri decesul altor 12 persoane in…

- Autoritațile sanitare din Gorj au raportat alte doua decese din cauza coronavirusului. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 376 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;2069 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 1824 persoane sunt vindecate, externate…

- Un masacru produs duminica intr-un bar din Mexic a provocat moartea a 11 oameni, au anuntat autoritatile, in conditiile in care rata criminalitatii din tara se afla la un nivel record, in pofida angajamentului guvernului de a opri violenta bandelor, transmite Reuters potrivit news.ro.Biroul…