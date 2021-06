Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data în aproape cinci luni, Capitoliul din Washington, sediul Congresului SUA, a fost neprotejat luni de trupele Garzii Naționale, deoarece amenințarea cu violențe din partea grupurilor de extrema dreapta s-a relaxat de la asaltul din 6 ianuarie, potrivit AFP.Misiunea lor…

- Primul discurs al presedintelui american Joe Biden in fata camerelor reunite ale Congresului, care are loc miercuri, prilejuieste din nou cresterea nivelului de alerta la Capitoliu, in lumina celor intamplate la 6 ianuarie, cand cladirea legislativului a fost luata cu asalt de sustinatori ai presedintelui…

- Un newyorkez de 50 de ani a fost pus sub acuzare de justiția americana, dupa ce aceasta a utilizat in special o conversatie pe aplicatia de intalniri online Bumble, unde barbatul s-a laudat ca a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington in ianuarie, informeaza AFP, ciata de Agerpres .…

- Presedintele american Joe Biden si-a reiterat opozitia fata de proiectul de gazoduct germano-rus Nord Stream 2, mentionând ca este vorba de o "chestiune complicata", relateaza vineri dpa, preluata de Agerpres."Ma opun Nord Stream 2 de multa vreme", a amintit Biden joi seara.Întrebat…

- Administrația Biden a declarat ca va deschide unitați suplimentare de cazare a migranților dupa ce imagini cu un centru de detenție din Texas au aratat copii ținuți în condiții înghesuite în camere improvizate, relateaza BBC.Centrul din Texas, o tabara de corturi a guvernului…

- Misiunea de protejare a cladirii Capitoliului data soldaților Garzii Naționale americane va fi prelungita cu inca doua luni, a anunțat marți Pentagonul. Garda Naționala a fost desfașurata la Washington D.C. in momentul tentativei de insurecție instigate de fostul președinte Donald Trump in data de 6…