- Pana astazi, 5 februarie, in județul Mureș au fost confirmate 17.002 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 45 cazuri noi de persoane infectate. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 208 persoane cu test pozitiv in…

- 730.056 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 1.300 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 67 de noi decese și 971 de pacienți la Terapie Intensiva. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…

- Regatul Unit a inregistrat 1.820 de morti din cauza covid-19, un nou ”record” de la inceputul pandemiei, potrivit Ministerului britanic al Sanatatii, relateaza AFP, potrivit News.ro. Este vorba despre persoane testate pozitiv cu covid-19 in ultimele 28 de zile. Citește și: Anunțul Ministrului…

- Sute de mii de persoane au plecat din cauza efectelor pandemiei de COVID-19 asupra economiei, informeaza un studiu publicat vineri si citat de DPA. Are loc un "exod fara precedent" al lucratorilor nascuti in afara Marii Britanii, afirma cercetatori ai London's Economic Statistics Centre of Excellence."Se…

- In ultimele 24 de ore, in Prahova au fost inregistrate doua noi decese in randul pacienților confirmați cu coronavirus, cazuri care au dus la atingerea pragului de 700 de cazuri, la nivel de județ.

- Statele Unite au depasit luni pragul de 18 milioane de cazuri de coronavirus inregistrate, cu peste 319.000 de morti de la inceputul pandemiei, potrivit universitatii americane Johns Hopkins, transmite agerpres.ro.

- Astazi, 15 decembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 7577;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 6395;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- În urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost înregistrate 6.333 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.…