- Grupul DIGI desfașoara in luna iunie cea de-a șasea ediție a campaniei DIGI Doneaza Viața, organizata in parteneriat cu N-avem SANGE?! (Asociația HEM) și incurajeaza donarea de sange in randul angajaților sai și al societații civile. Totodata, compania va amenaja pentru angajați doua laboratoare mobile…

- Dupa opt zile in care publicul a avut parte de nu mai puțin de 25 de spectacole din 12 țari care au adunat peste 3.000 de spectatori din țara și strainatate, cea de-a XIII-a ediție a festivalului TESZT s-a incheiat cu un bilanț remarcabil. Spectacolele din Ungaria, Serbia, Croația, Macedonia de Nord,…

- Festivalul Filmului Francez incepe in aceasta saptamana la Iasi. Cea de-a doua 26 editie invita iesenii iubitori de film francez sa descopere intreg programul evenimentelor care se va intinde pe durata a 5 zile. Festivalul va incepe pe data de 2 iunie, iar proiectiile vor avea loc la Cinema Ateneu si…

- Gruparea literara Zidul de Hartie, impreuna cu cenaclul sucevean Light of Ink, organizeaza, pe 21 și 22 mai 2022, o noua ediție a Festivalului „Poezie pe iarba".Inițiat in anul 2020, ca festival itinerant, in aer liber, cu ediții anterioare in Campulung Moldovenesc, Voroneț, Poiana cu ...

- Cea de-a 11-a ediție a festivalului „Barocul in ipostaze contemporane” se desfașoara in perioada 16-29 mai la Timișoara, Cenad, Pecica, Dudeștii Vechi și Vinga și cuprinde trei workshopuri, un masterclass de improvizație susținut de organistul maghiar Janos Palur, doua concerte de orga, un recital de…

- In perioada 18-19 iunie 2022 va avea loc in comuna Șag, Festivalul National de Interpretare “Cantul Banatului”, ediția a II-a, eveniment ce se va desfașura in curtea școlii din localitatea Șag pe parcursul a doua zile. Festivalul ”Cantul Banatului” este un proiect educațional pentru tineri, copii și…

- Editia a doua a expozitiei „Romania la Jocurile Olimpice”, organizata in perioada 25 martie-10 mai, de Asociatia ESCU, si cu sprijinul Muzeului Sportului, al sportivilor, federatiilor si al colectionarilor, aduce in prim-plan cultura sportiva de performanta in Romania, din interbelic si pana in prezent,…

- 10Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a dat startul inscrierilor pentru Festivalul – concurs Gelu Stan 2022. Ediția a IV-a a evenimentului care evoca personalitatea de anvergura și opera maestrului Gelu Stan se va desfașura in lunile martie- aprilie. Concursul se adreseaza tinerilor interpreți…