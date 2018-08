Stiri pe aceeasi tema

- Jiangsu Suning, echipa lui Cosmin Olaroiu a invins-o acasa pe cea a lui Dan Petrescu, Guizhou Hengfeng, cu scorul de 3-1, intr-un meci disputat duminica in etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Chinei. Golurile au venit dupa minutul 60. Guizhou Hengfeng, lanterna rosie, a deschis scorul gratie lui…

- Echipajele de salvare trimise de autoritatile din China si Thailanda intervin miercuri pentru recuperarea a peste 3.000 de persoane care au ramas blocate intr-o regiune izolata din Laos, dupa ce barajul hidroelectric Xepian-Xe Nam Noy s-a prabusit luni noapte, relateaza Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump agita steagul unui razboi comercial fara precedent cu China, insa asta nu impiedica o uzina din China sa confectioneze si sa vanda drapele americane si drapele pentru campania "Trump 2020". SUA si China, primele doua economii ale lumii, si-au impus reciproc tarife…

- Kevin Boli a fost vandut de CFR Cluj in China. Cat a platit echipa lui Dan Petrescu. Fundașul central francez a fost prezentat, in sfarșit, la gruparea chineza Guizhou Hengfeng, deși „Bursucul” anunțase transferul chiar din ziua in care s-a desparțit de ardeleni. Chinezii au platit 1 milion de euro…

- Pietele externe nu au reactionat momentan la tarifele vamale impuse de adminstratia Trump importurilor chinezesti, acestea fiind in acest moment in cea mai mare parte in crestere, atat cele din SUA, cat si pietele asiatice sau europene, potrivit marketwatch.com. Astfel, indicele Dow Jones…

- Pentru suporterii Cupei mondiale la fotbal, China a trimis in Rusia, tara gazda a evenimentului sportiv, un tren cu 100.000 de raci congelati, care au devenit in tara lor subiect de glume dupa ce nationala Chinei nu a...

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca a acceptat sa preia conducerea echipei Guizhou Zhicheng, ultima clasata in campionatul Chinei. El a precizat ca oferta chinezilor a fost una de nerefuzat si ca intelegerea este pe un an si jumatate. “Vazand CV-ul meu poate cei…

- Un fost ofiter al Agentiei de Informatii pentru Aparare a SUA a fost arestat la sfarsitul saptamanii trecute pentru spionaj in favoarea Chinei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Biroul Federal de Investigatii (FBI) l-a retinut sambata pe Ron Rockwell Hansen, in varsta de 58 de ani, care…