- Presedintele Armen Sargsyan (fara legatura de rudenie cu Serj Sargsyan), premierul interimar Karen Karapetian si principalii oficiali religiosi ai tarii s-au deplasat la memorialul dedicat victimelor masacrelor comise intre 1915 si 1917 sub Imperiul Otoman, situat pe o colina de la marginea Erevanului.Dupa…

- Alegeri FRF. Astazi, 18 aprilie, de la ora 11:00, fotbalul romanesc iși va alege noul conducator. Cinci persoane si-au depus dosarele pentru tronul FRF: Razvan Burleanu, Ionut Lupescu, Marcel Puscas, Ilie Dragan și Sorin Raducanu, insa doar primii 4 au intrat in așa zisa ”finala”.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca va fi convocat in maxim 10 zile un Comitet Executiv al PSD, in care se va decide daca la Congresul din 10 martie vor fi organizate alegeri pentru funcțiile de conducere in PSD. Dragnea a spus ca in cazul in care se vor organiza alegeri, atunci iși va…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, o conferinta de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Liderul PE a declarat ca a cerut Guvernului roman „sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei“.