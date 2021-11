Armenia anunță un armistițiu cu Azerbaidjanul, după medierea Rusiei Armenia a anunțat marți ca a ajuns la un armistițiu cu Azerbaidjan, cu &"medierea&" Rusiei, dupa o zi de lupte în apropierea regiunii disputate Nagorno-Karabah, care a stârnit temeri privind o reluare a razboiului între Baku și Erevan, scrie AFP.

&"Prin medierea parții ruse, s-a ajuns la un acord pentru a pune capat focului de la granița de est a Armeniei de la ora 18.30.&" (14.30 GMT), a declarat ministerul armean al Apararii într-un comunicat.

Un soldat armean a fost ucis, se arata în comunicat, iar alți câțiva au fost raniți în confruntarile,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

