- Trupele ruse isi continua inaintarea printre ruinele orasului Mariinka din provincia ucraineana Donetk si incearca sa inchida cercul in jurul orasului Avdiivka pentru a-si extinde teritoriul pe care-l controleaza in estul Ucrainei, unde armata ucraineana se pregateste pentru o lunga rezistenta dupa…

- Trupele ruse si-au intensificat si mai mult asalturile asupra orasului Avdiivka, in estul Ucrainei, atacand din doua directii suplimentare in scopul de a incercui localitatea, au informat luni autoritatile locale, citate de France Presse, conform AGERPRES.Armata rusa incearca sa cucereasca acest…

- Armata ucraineana continua sa-și mențina capul de pod stabilit pe malul stang al fluviului Nipru in regiunea Herson (sud), dar a fost nevoita sa-și retraga parțial unele unitați din orașul Avdiivka, in regiunea Donețk (est).

- Armata rusa si-a intensificat in ultimele zile asaltul asupra orasului Avdiivka, din estul Ucrainei, afirma primarul acestei localitati devenite tinta ofensivei principale a Kremlinului aflate in desfasurare in aceasta zona.

- Luptele se desfașoara in zona din jurul orașului Avdiivka, oraș distrus din estul Ucrainei, a anunțat luni armata ucraineana, forțele Moscovei intensificand bombardamentele aeriene și incercand sa progreseze prin intermediul forțelor terestre, potrivit agenției Reuters.

- Unele din pierderile suferite de armata rusa in apropiere de orașul ucrainean Avdiivka, unde se dau lupte dure, au venit ca urmare „a ordinelor date de proprii comandanți”, a precizat John Kirby, purtator de cuvant al Consiliului Național de Securitate din cadrul Casei Albe, citat de BBC.„Forțele mobilizate…

- Rusia concentreaza pe teritoriul ucrainean ocupat peste 400.000 de soldati, ceea ce ii permite sa desfasoare simultan operatiuni de anvergura pe diferite sectiuni ale frontului, a declarat la postul Kiev TV un reprezentant al serviciului militar de informatii ucrainean, Andri Iusov, citat marti de agentia…

- Armata rusa, cu un grad ridicat de probabilitate, a lansat o ofensiva coordonata in mai multe direcții din estul Ucrainei, inclusiv asupra orașului Avdiivka, in regiunea Donețk, potrivit celui mai recent raport al serviciilor secrete britanice, citat de BBC și G4media . „Trupele rusești din Donețk…