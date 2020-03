Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane ale armatei siriene au fost doborate duminica de armata turca, in regiunea Idlib, unde turcia a lansat o ofensiva militara impotriva trupelor regimului sirian, relateaza Agerpres. Ankara a lansat ofensiva in aceasta regiune drept represalii pentru un atac aerian al regimului de la Damasc…

