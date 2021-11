Stiri pe aceeasi tema

- Armata SUA a musamalizat doua atacuri aeriene efectuate in 2019 in Siria in care si-au pierdut viata pana la 64 de femei si copii, o posibila crima de razboi, in timpul campaniei impotriva gruparii teroriste Stat Islamic, a relatat sambata cotidianul The New York Times, citat de Reuters. Cele…

- Armata americana a anuntat vineri uciderea unui important lider Al-Qaida, Abdul Hamid al-Matar, într-un atac cu drona în Siria, la doua zile dupa atacul împotriva unei baze din sudul tarii utilizate de coalitia antijihadista condusa de Statele Unite, informeaza AFP si Reuters, citate…

- Turcia a trimis intariri in ultima enclava detinuta de rebelii din nord-vestul Siriei, in timp ce Rusia a intensificat atacurile aeriene duminica, au spus mai multe surse, cu trei zile inainte ca liderii Vladimir Putin si Tayyip Erdogan sa se intalneasca pentru discutii , transmite Reuters. Rezidenti,…

- O explozie s-a auzit luni dimineața in zona aeroportului din capitala afgana, potrivit martorilor și presei locale, citați de CNN și The Guardian . Deocamdata nu exista o confirmare oficiala a sursei exploziei, insa se vorbește despre pana la cinci rachete trase inspre aeroport. Potrivit jurnaliștilor…

- Armata americana a anuntat vineri ca a efectuat un atac cu drona impotriva unui „organizator” al organizatiei Stat Islamic al Khorasan (ISIS-K) , gruparea care a revendicat atacul de joi de la aeroportul din Kabul, informeaza sambata AFP si Reuters. „Atacul aerian fara pilot a avut loc in provincia…

- Armata americana a anuntat vineri ca a efectuat un atac cu drona impotriva unui "organizator" al organizatiei Stat Islamic al Khorasan (ISIS-K), gruparea care a revendicat atacul de joi de la aeroportul din Kabul, informeaza sambata AFP si Reuters. "Atacul aerian fara pilot a avut loc…

- Presedintele Joseph Biden le-a transmis partenerilor din cadrul Grupului tarilor puternic industrializate (G7) ca Statele Unite sunt in grafic pentru a finaliza pe 31 august operatiunile de evacuare din Afganistan, desi sunt elaborate si planuri pentru eventuale situatii urgenta, anunta Casa Alba. „In…

- Israelul a efectuat luni atacuri aeriene in Fasia Gaza, ca raspuns la baloanele incendiare lansate inspre teritoriul sau din enclava palestiniana si care au provocat incendii de tufisuri, transmite AFP. Raidurile, care au vizat tinte din localitatile Gaza, Khan Younes si Jabalia au provocat pagube materiale,…