Mai mult decât un pantof de alergare

Noul pantof Under Armour HOVR Machina are integrata functia de antrenament in timp real care te ajuta sa devii un alergator mai bun. Indiferent daca alerga cu scopul de a obtine un timp bun la calificarile pentru un maraton important sau doar doresc sa isi imbunatateasca cu cateva secunde recordul pe distanta de 5 km, alergatorii… [citeste mai departe]