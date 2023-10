Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile romane cauta solutii pentru aducerea cat mai rapid in tara a aproximativ 790 de romani, aflati ca pelerini in Israel, tara unde s-a dat o avertizare de stare de razboi urmare a atacurilor declansate de miscarea Hamas, a declarat premierul Marcel Ciolacu. El a fost intrebat, sambata, la…

- Israel a decretat stare de razboi drept raspuns la valul de rachete trase din Gaza. Premierul Beniamin Netanyahu a facut anunțul oficial. Mișcarea palestiniana Hamas a revendicat atacul asupra Israelului de sambata dimineața. Brațul armat al Hamas a anunțat ca operațiunea este in desfașurare. RASPUNSUL…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) a ridicat, sambata, nivelul de alerta de calatorie pentru Statul Israel, si le recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa calatoareasca in aceasta tara sa isi reprogrameze deplasarea. De asemenea, cetatenii romani care se afla pe teritoriul Statului…

- Ambasada Israelului in Romania și MAE reacționeaza fulger la atacurile din Israel. Statul Israel se confrunta cu un atac terorist de amploare lansat dinspre Gaza in aceasta zi de Sabat care marcheaza totodata si sarbatoarea sacra Simchat Torah, transmite Ambasada Israelului in Romania.„La ora 06.30…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…

- Ambasada Israelului in Romania anunta, sambata, pe Pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare” si precizeaza ca se vor lua toate nasurile pentru apararea cetatenilor. ”Ne vom apara”, au transmis oficialii ambasadei. Anunt de ultama ora. Statul Israel se confrunta…

- Un „numar nedeterminat de teroristi” s-a infiltrat pe teritoriul israelian dinspre Fasia Gaza, a anuntat sambata dimineata armata israeliana, informeaza AFP. „Locuitorilor din zonele ce se invecineaza cu Fasia Gaza li s-a cerut sa ramana in locuintele lor”, a adaugat armata. Zeci de rachete au fost…