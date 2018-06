Stiri pe aceeasi tema

- Trei soldati si 13 teroristi au fost ucisi intr-un atac jihadist, respins de soldați,in Mali, sambata – 9 iunie, a anuntat ministerul Apararii din statul african Mali, care nu ofera mai multe detalii legate de circumstantele atacului. Armata statului Mali “a respins un atac terorist sambata dimineata…

- Dupa mai bine de o jumatate de secol de cand Muriel Siebert a devinit prima femeie care a reusit sa ocupe o functie in cadrul prestigioasei institutii bancare, NYSE, Stacey Cunningham reprezinta o noua generatie de lideri-femei in cadrul aceleiasi institutii, a comentat conducerea institutiei-mama,…

- Un cuplu a gasit o cutie cu bani, bijuterii și diamante ingropata in curtea casei lor. Inițial au crezut ca este vorba de o cutie veche, ruginita, dar dupa ce au descoperit-o, Matthew și Maria Colonna-Emanuel au avut parte de o surpriza de proporții, scrie CNN. Cutia pe care au descoperit-o dupa ce…

- Grupul informatic american Apple Inc a anuntat ca va rascumpara actiuni in valoare de 100 de miliarde de dolari, desi vanzarile de iPhone-uri au fost usor sub estimarile pentru primul trimestru din 2018, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Directorul general Tim Cook a anuntat ca iPhone X…

- Copilul a fost dus la spital dupa ce fortele NATO i-au acordat primul ajutor, a precizat in comunicat purtatorul de cuvant al misiunii, Martin O'Donnell. Accidentul s-a produs in apropiere de sediul misiunii Resolute Support de la Kabul. Hashmatullah Stanakzay, purtator de cuvant al politiei…

- Acțiunile de protest s-au desfașurat la New York, Oakland și Londra. Participanții la mitinguri au acuzat, în special, „atacurile ilegale și neconstituționale ale administrației Tramp asupra Siriei". În dimineața de 14 aprilie SUA, Marea Britanie și Franța au lansat rachete…

- “Investitia comuna a celor doua firme partenere, Porcelanosa Grupo si Delta Studio, a depasit o jumatate de milion de euro. Inca din primul an de la deschidere mizam pe vanzari de peste doua milioane de euro”, a declarat Dragos Bonea, director general Delta Studio. Noul showroom se desfasoara pe o…

- Sony a facut un miliard de dolari din listarea Spotify pe bursa de la New York, a anunțat compania, potrivit Reuters.Grupul japonez a anunțat ca in trimestrul aprilie-iunie va inregistra in catastife un caștig de 986 de milioane de dolari din vanzarea unei participații pe care o