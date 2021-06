ARIR a anunțat noua componență a Consiliul Director ARIR și noua strategie Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ), singura asociație profesionala din Romania dedicata celor mai bune practici in relația cu investitorii, anunța noua componența a Consiliul Director ARIR și noua strategie prin care va contribui mai intens la dezvoltarea pieței de capital din Romania. Astfel, ARIR vine in intampinarea nevoilor companiilor din piața AeRO și a celor care emit obligațiuni pentru a sprijini cu expertiza și creșterea vizibilitații in piața de capital. Daniela Șerban a fost reconfirmata Președinte ARIR de catre Adunarea Generala a membrilor și va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

