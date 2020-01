Arhitectura, istorie si aparare: noua castele si cetati din Romania ce nu trebuie ratate

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Voiculeț a reacționat public, in urma unui mesajpostat pe contul de socializare, de Lucian Mandruța, pe 15 ianuarie, la 170 deani de la nașterea lui Mihai Eminescu.Nicolae Voiculet este unul din demnii aparatori sicontinuatori ai valorilor autentice, care isi are originea in simtirea neamuluiromanesc. „Pentru…

- Au 15 respectiv 16 ani, fac hochei de performanța și viseaza la o medalie la Jocurile Olimpice de Iarna pentru Tineret de la Lausanne. Emilia Munteanu (15 ani) și Sonia David (16 ani) sunt hotarate sa demonstreze ca și fetele pot face acest sport la nivel inalt....

- Legea transpune prevederile Directivei (UE) 2016/2341 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale (IORP), scrie dcbusiness.ro. Actul normativ defineste principiile infiintarii schemelor…

- Ziarul Unirea FOTO| Muzeul de Istorie „Ioan Raica” a redevenit proprietatea municipiului Sebeș: Ce suma a platit primaria pentru aceasta Muzeul de Istorie „Ioan Raica” a redevenit proprietatea municipiului Sebeș: Ce suma a platit primaria pentru aceasta Negocierile pentru achiziționarea muzeului, cu…

- Zeci de studenți din Constanța s-au mobilizat pentru al treilea an consecutiv ca sa aduca zambetul pe buzele copiilor și parinților din mai multe familii defavorizate din mediul rural. Tinerii pleaca ravașiți emoțional de la fiecare familie nevoiașa cu care intra in contact, potrivit Mediafax.Tinerii…

- Ciprian Deac a declarat, joi, in urma victoriei obținute de CFR Cluj, in fața lui Celtic, scor 2-0, in grupele Europa League, ca nu a fost ușor sa obțina calificarea in șaisprezecimile de finala ale turneului, anunța MEDIAFAX.”A fost o victorie mare, dar ținand cont de unde am plecat, este…

- Intr-o lume coplesita de tehnica, in care lucrul manual a fost preluat aproape in totalitate de utilaje, exista in fiecare oras din Romania o mana de oameni, angajati ai muzeelor de istorie, care isi pun priceperea, rabdarea si dragostea pentru a salva cu propriile maini adevarate tezaure ascunse in…

- Intr-un interviu pentru Adevarul, comisarul european Adina Valean sustine ca intreg Estul Europei este slab conectat la infrastructura rutiera a Vestului, nu doar Romania. ”Este efectul Cortinei de fier”, sustine Adina Valean. Dar spre deosebire de restul statelor UE mai putin dezvoltate, Romania e…