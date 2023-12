Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore bune dupa ce peretele internatulul din Odorheiu Secuiesc s-a prabusit și un baiat in ani și-a pierdut viața, reprezentanții Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Alba Iulia, in proprietatea careia se afla cladirea prabusita partial cu doua zile in urma, luni au avut o prima reacție.

- Arhiepiscopia Romano-Catolica din Alba Iulia, in proprietatea careia se afla cladirea internatului din Odorheiu Secuiesc care s-a prabusit partial luni, afirma ca nu are cunostinta ca imobilul sa fi avut probleme structurale si ca nici utilizatorii acestuia nu ar fi semnalat nereguli in acest sens.…

- Reprezentantii Arhiepiscopiei au mentionat intr-un comunicat de presa ca ansamblul de cladiri, respectiv doua scoli si un internat , care a fost nationalizat in 1948, a fost retrocedat Arhiepiscopiei in 2004. De atunci, complexul de cladiri a fost inchiriat in scopuri educationale de catre municipalitatea…

- Patronul firmei care realiza lucrarile de racordare la canalizare a cladirii in care functiona internatul Liceului Teoretic „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc afirma ca a dat ordin pentru realizarea sapaturilor, luni, iar acestea au fost facute cu un excavator. Muncitorul care a sapat a povestit ca…

- Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Harghita a declarat ca internatul Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, al carui perete s-a surpat luni, surprinzand patru copii sub daramaturi, functioneaza intr-o cladire inchiriata de la Biserica Romano-Catolica si gazduieste aproape 100 de elevi.…

- Elevul care a murit dupa prabusirea partiala a cladirii internatului din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, a fost gasit cu ajutorul unui caine de cautare al salvamontistilor. Acestia au folosit si o drona cu termoviziune in incercarea de a-l gasi.

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, luni seara, pe Facebook, in urma tragediei care a avut loc la Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc, unde un elev a murit și alți trei sunt raniți, dupa ce cladirea internatului s-a prabușit parțial.„Transmit condoleanțe familiei elevului care și-a pierdut…

- Patru adolescenți au fost prinși sub daramaturi dupa ce o parte din cladirea internatului Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit. Trei eleve cu varste intre 15 și 17 ani au fost scoase de sub daramaturi la scurt timp, una dintre ele fiind in stop cardio-respirator și readusa la viața…