Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul programului social-filantropic „Hristos in Scoala”, la inceput de an școlar, Arhiepiscopia Dunarii de Jos le-a oferit ghiozdane și rechizite școlare unui numar de 4.000 de copii din județele eparhiei, Galați și Braila. Potrivit Biroului de presa al eparhiei, Arhiepiscopia Dunarii de Jos a…

- Peste 4.000 de copii nevoiași din județele Braila și Galați au primit rechizite școlare și ghiozdane din partea Arhiepiscopiei Dunarea de Jos, in cadrul programului social-filantropic „Hristos in Școala”, a informat Biroul de presa al eparhiei, luni. Rechizite școlare și ghiozdane pentru copiii din…

- Peste 4.000 de copii nevoiasi din judetele Galati si Braila au primit ghiozdane si rechizite scolare de la Arhiepiscopia Dunarii de Jos, in cadrul programului social-filantropic ‘Hristos in Scoala’, informeaza, luni, Biroul de presa al eparhiei. Potrivit sursei citate, Arhiepiscopia Dunarii de Jos a…

- In aceste zile, premergatoare inceputului de an scolar, politistii aradeni au achizitionat si daruit mai multor copii care provin din familii cu situatie materiala precara, ghiozdane echipate cu rechizite, penare, instrumente de scris si colorat. Actiunea politistilor aradeni este parte integranta a…

- Un numar de 83 de copii din satele izolate ale Apusenilor au primit, zilele trecute, ghiozdane și rechizite pentu a putea sa inceapa noul an școlar in condiții optime. „Pentru copiii de la munte care strabat prin ploaie, zapada sau vant drumul lung și istovitor pana la școala, educația inseamna o șansa…

- Consecventa ideii de a aduce un strop de bucurie micuților care vor pași, pentru intaia oara, pragul unitaților de invațamant, Primaria municipiului Ploiești continua, și anul acesta, proiectul Primul ghiozdan. Astfel, pentru al noualea an, consecutiv, municipalitatea ploieșteana va oferi elevilor care…

- Peste 2.170 de ghiozdane cu rechizite scolare, achizitionate de Consiliul Judetean (CJ) Covasna pentru elevii care intra in acest an in clasele pregatitoare, vor fi distribuite miercuri catre unitatile scolare. Potrivit reprezentantilor CJ Covasna, festivitatea de predare a acestora va avea loc la Colegiul…

- Pentru multe familii inceputul noului an scolar inseamna cheltuieli imense pe care parintii nu si le pot permite. Este si cazul familiei Cebotari din orasul Sangera, municipiul Chisinau, cu cinci micuti care vor incepe scoala in acest an.