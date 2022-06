Politistii au retinut ieri o persoana in zona centrala a Timisoarei, dupa ce acesta ar fi jefuit o locuinta de pe Calea Torontalului in aceeasi zi. Barbatul in varsta de 40 de ani e banuit ca a furat bunurile in valoare de 1.400 euro si a fost retinut pentru 24 de ore. Ieri, in jurul […] Articolul Arestat in centrul Timisoarei la cateva ore dupa un furt pe Calea Torontalului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .