- RCS & RDS va suprataxa romanii aflați in strainatate care folosesc serviciile sale de telefonie mobile, dupa ce ANCOM – autoritatea de reglementare in comunicații – a aprobat derogarea de la prevederile europene privind roamingul. ”ANCOM a aprobat, pentru al doilea an, cererea RCS&RDS de a aplica propriilor…

- Romania este prima tara care a semnat memorandumul de intelegere pentru implementarea organismului financiar al Spatiului Economic European (SEE), sectorul cultural din tara noastra avand la dispozitie, pentru perioada 2014-2021, o alocare de 29 milioane de euro pentru Programul RO-CULTURA, a anuntat…

- Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii și Identitații Naționale (MCIN), in calitate de Operator de Program, organizeaza miercuri, 20 iunie a.c., evenimentul de lansare a Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Conferința va avea loc incepand…

- Firmele timisorene pot obtine granturi nerambursabile daca stiu cum sa convinga parteneri norvegieni sau islandezi sa lucreze impreuna. Acestea fac parte dintr-un proiect mai mare, in valoare de 45 de milioane de euro, dezvoltat cu finantari din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein. Prin intermediul…

- Nu mai putin de 12.527 de Carduri Europene de Asigurari Sociale de Sanatate au fost emise anul trecut prin Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Arad. In primele patru luni ale acestui an au fost eliberate deja 3.094 de documente care le confera asiguratilor posibilitatea de a beneficia de asistența medicala…

- Organizatiile non-guvernamentale din Romania si institutiile publice din tara pot depune dosare pentru a castiga granturi in vederea implmentarii unor proiecte in domeniul incluziunii copiilor romi in scoala. Proiectele trebuie sa fie nationale.

- NAVITEL a lansat un dispozitiv hibrid, camera auto DVR si GPS. Modelul RE900 FULL HD dispune de procesor quad-core, are capacitate de stocare interna de 16 GB, ruleaza un sistem de operare bazat pe Android si are display cu diagonala de 5 inci (rezolutie de 1.280 х 720 pixeli). Capacitatea de stocare…