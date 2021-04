Gheorghe Piperea a vazut scandalul de la Spitalul Foișor, unde zeci de pacienți au fost externați intr-un mod umilitor, in toiul nopții. Avocatul a izbucnit dupa imaginile incredibile! Acesta spune ca urmeaza un viitor sumbru in condițiile in care aseara bolnavii proaspat operați au fost scoți din spital pe targi. Gheorghe Piperea ii ironizeaza pe […] The post Arafat și Voiculescu, sub lupa lui Piperea. Cum ii ironizeaza first appeared on Ziarul National .