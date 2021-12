Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de Guvern de astazi, 3 decembrie, a avut parte de momente tensionate. Au fost contre intre secretarul de stat Raed Arafat, pe de o parte, și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, și ministrul Transpoturilor, Sorin Grindeanu, de cealalta parte. Arafat a propus ca din 5 decembrie toate persoanele…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a propus, vineri, in ședința de Guvern, ca de duminica, 5 decembrie, pana in data de 5 ianuarie, toate persoanele care intra in țara, inclusiv cele vaccinate, sa prezinte un test PCR.

- Șeful DSU, Raed Arafat, a propus, vineri, in ședința de Guvern, ca de duminica, 5 decembrie, pana in data de 5 ianuarie, toate persoanele care intra in țara, inclusiv cele vaccinate, sa prezinte un test PCR. Masura ar fi fost menita sa previna raspandirea variantei Omicron pe teritoriul Romaniei, au…

- Șeful DSU Raed Arafat și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-au contrazis in ședința de guvern de vineri, cu privire la masurile pe care autporitațile vor sa le ia in perioada sarbatorilor. Raed Arafat vroia ca toate persoanele care intra in țara sa dețina un test Real Time PCR, insa Rafila nu…

- Ședința de guvern de vineri, 3 decembrie, a avut parte de momente tensionate. Potrivit unor surse citate de Antena 3, au fost contre intre secretarul de stat Raed Arafat, pe de o parte, și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, și ministrul Transpoturilor, Sorin Grindeanu, de cealalta parte.…

- La intalnire vor participa premierul interimar Florin Cițu, ministrul interimar de Interne, Lucian Bode, șeful DSU, Raed Arafat și directorul Institutului National de Sanatate Publica, Adriana Pistol, potrivit Realitatea Plus. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, comentand cel mai grav bilant…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, inainte de ședința de Guvern ca se va renunța la testarea copiilor cu varste intre 6 și 12 ani in localitațile in care accesul la mai multe activitați se face in baza certificatului verde, adica in localitațile unde rata de infectare depașește pragul de 3. „De asemenea,…

- Certificatul verde Covid este obligatoriu incepand de luni, in localitațile unde incidența cazurilor de coronavirus este intre 3 și la 6 la mia de locuitori, pentru accesul in baruri, restaurante, evenimente private, spectacole, etc., masura fiind valabila inclusiv pentru copiii ce au mai mult de 6…