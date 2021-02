Arad: Trei persoane, reţinute pentru tâlhărirea unui bărbat Trei persoane au fost retinute pentru talharirea unui barbat de 76 de ani, din Arad, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). "La data 5 februarie 2021, in jurul orei 12,45, politistii au fost sesizati de un barbat de 76 de ani, din Arad, ca in timp ce se intorcea de la cumparaturi, in jurul orei 11,20, un barbat necunoscut a intrat in scara unui bloc de pe strada Predeal, iar in fata apartamentului sau l-a lovit, i-a sustras borseta, dupa care a fugit. In baza semnalmentelor furnizate si a informatiilor detinute, au fost dispuse, de indata, in teren, efective sporite de politie", informeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

