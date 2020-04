Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Ioana Bruynseels a transmis pe pagina ei de Facebook un mesaj din suflet cu ocazia zilei de Paște sarbatorit de o parte din creștini și cu ocazia Floriilor sarbatorita de cea mai mare parte a creștinilor din Romania. ”Indiferent de confesiunea religioasa pe care o avem, toti suntem…

- 'Icoana din sufletul copiilor - picteaza, daruieste, inspira' este titlul celui mai nou proiect realizat de Asociatia CONIL in parteneriat cu Platforma FA BINE. Expozitia, care include lucrari realizate de copii in sprijinul semenilor lor mai putin norocosi, respecta distantarea sociala, motiv pentru…

- Oamenii strazii pot fi vectori de raspandire a noului virus Foto: Arhiva/ Atena Teognoste. Mulți se întreaba ce se întâmpla în aceasta perioada cu oamenii strazii. Sunt persoane aflate în dificultate și, pentru ca nu au locuința, pot fi și posibili vectori de raspândire…

- Crestinii ortodocși de stil vechi sarbatoresc azi Buna Vestire, cunoscuta in popor și sub numele de Blagoveștenie. Sarbatoarea este marcata de calendarul creștin pe data de 7 aprilie a fiecarui an și este dedicata Maicii Domnului, noteaza MOLDPRES. Este o sarbatoare cu data fixa, de la care incep sa…

- Cu toate ca se lauda ca respecta legea, stand in izolare la domiciliu, patronul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, 61 de ani, merge zilnic la biserica.Latifundiarul din Pipera a marturisit, vineri, ca se duce zilnic sa le duca de mancare unor calugari, insa are ”hartie” la mana. ”Merg la o biserica…

- Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor. Cine poate fi pomenit? Se…

- Palatul Cotroceni: Consultari pentru numirea unui nou premier Palatul Victoria din București-sediul Guvernului României. Foto: Arhiva. Consultari la Cotroceni, mâine, de la ora 12:00, pentru numirea unui nou premier, în urma demiterii cabinetului liberal Orban…

- Sfântul și Dreptul Simeon, pomenit în calendarul creștin ortodox la 3 februarie, era un om drept și credincios, care aștepta, ca și alți evrei, venirea lui Mesia. Atunci când Fecioara Maria, la patruzeci de zile dupa naștere, L-a adus pe Prunc la Templul din Ierusalim…