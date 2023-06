Stiri pe aceeasi tema

- In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unei avarii pe rețeaua de distribuție a apei , compania noastra anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 25 Iunie 2023, intre orele 09.30 – 16.00 ( estimativ ), in localitatea NASAUD, Zona Blocurilor șI Bdul Granicerilor – Parțial ,de la…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei compania noastra anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile, astazi, 12 Iunie 2023, intre orele 11.30 – 15.00 ( estimativ ), in comuna Teaca . Menționam faptul ca avaria a survenit in urma operațiunilor de subtraversare…

- In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 27 mai 2023, de la ora 09.30 la ora 14:00, in Bistrița, pe str. Garoafei (parțial) și strazile adiacente. De la ora 09.45 la ora 15:00,…

- Pentru remedierea unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 17 mai 2023, incepand cu orele 08:30 pana la ora 14:00, (estimativ ) in localitatea Lunca Ilvei. Va fi afectata strada Granicerilor, de la primarie in sus și partea…

- Se intrerupe apa potabila astazi, 9 mai 2023, in Beclean, Zona agrement, Statiune și Figa sat, anunța Aquabis. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile, astazi, 9 mai 2023, incepand cu orele 09:00 pana…

- Se intrerupe apa potabila astazi, 3 mai 2023, pe strada Ioan Pop Reteganul din Bistrița, anunța Aquabis. In zona sunt necesare lucrari de remediere. In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile,…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, compania noastra anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 09 Aprilie 2023, incepand cu ora 14.30 pana la ora 17.00 (estimativ) in loc. Matei – Partial. Va asiguram ca o echipa de intervenție se afla la fața…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, compania noastra anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 29 Martie 2023, incepand cu ora 09.30 pana la ora 14.00 (estimativ) in municipiul Bistrița, strada Andrei Mureșanu și Muncelului – Parțial. Va asiguram…