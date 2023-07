Stiri pe aceeasi tema

- In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța ca intrerupe furnizarea apei potabile astazi, 11 iulie 2023, intre orele 11.00 – 14.00 (estimativ) in BECLEAN, pe strazile Aleea Ghiocelului, Panselelor, Castanilor (Parțial) și pe…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 8 iulie 2023, intre orele 05.00 – 16.00 (estimativ), in Beclean – partea de jos a orașului, de la Piața Mica pana la ieșirea spre Dej. „Va asiguram ca o echipa de…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 20 iunie 2023, intre orele 10.30 – 15.00 (estimativ), in municipiul Bistrița pe strada Andrei Muresanu – parțial. Intre orele 10.30 – 15.00 (estimativ), se intrerupe…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 13 iunie 2023, intre orele 10.00 – 14.00 (estimativ) in localitatea Coldau. „Menționam faptul ca avaria a survenit in urma operațiunilor de subtraversare relizate…

- In vederea efectuarii unor lucrari pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 6 iunie 2023, incepand cu ora 08.30 pana la ora 14.00 (estimativ) in localitatea Beclean, cartier Podirei pe strada Aleea 1. De la ora 11.00 pana la ora 14.00 (estimativ),…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile astazi, 2 iunie 2023, incepand cu ora 09.00 pana la ora 14.00 (estimativ) in localitatea Teaca, pe strada Cloșca. „Va asiguram ca o echipa de intervenție se afla…

- Se intrerupe apa potabila astazi, 3 mai 2023, pe strada Soarelui și Ioan Pop Reteganul din Bistrița, anunța Aquabis. In zona sunt necesare lucrari de remediere. In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii…