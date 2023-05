Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300.000 de persoane, printre care se numara si presedinta Ungariei, Novak Katalin, sunt asteptate sa participe sambata la marele pelerinaj de Rusaliile Catolice, care are loc in fiecare an la Sumuleu Ciuc. Primaria Miercurea-Ciuc a impus restrictii de circulatie pe mai multe strazi din oras,…

- Hungarian president Novak Katalin to take part in Catholic Pentecost pilgrimage in Sumuleu Ciuc. The president of Hungary, Novak Katalin, will participate on Saturday in the Catholic Pentecost pilgrimage in Sumuleu Ciuc, central Harghita county, dedicated to the Virgin Mary and considered the largest…

- Doamna președinta a Ungariei, Novak Katalin, Am fost asaltat pe facebook de persoane de etnie maghiara care, unele la modul grosolan, altele cu bun simț, și-au spus parerea lor despre ceea ce s-a intamplat la Carei cu evenimentele legate de vizita dumneavoastra. Esența parerilor lor era ca cei 200 de…

