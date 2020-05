Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta Militara prin care se impune restrictia circulatiei romanilor naste si situatii amuzante. Pe pagina de socializare a Politiei Romane, oamenii trimit mesaje care de care mai ciudate. De exemplu, cineva intreaba in ce categorie de urgenta se incadreaza daca masina e la mecanic pentru ca a trebuit…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, a emis sambata seara o ordonanța militara numarul 2, prin care este interzisa circulația pe domeniul public a grupurilor mai mari de 3 persoane. Totodata, sunt introduse recomandari de circulație pe timpul zilei și mai ales pe timpul nopții. De asemenea, se…

- Masurile de prevenire a raspandirii COVID-19, prevazute in Ordonanța Minitara Nr. 2/21/03.2020, anunțate de ministrul de Interne, in 11 propoziții simple, pe ințelesul tuturor: 1. Se suspenda activitatea in cabinetele de medicina dentara din 22 martie, dar sunt permise intervenții de urgența. 2. Se…

- In ultimele 24 de ore, pe raza județului Vrancea, polițiștii, alaturi de reprezentanții celorlalte structuri competente au continuat verificarile in teren la adresele persoanelor aflate in evidența ca fiind izolate la domiciliu. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea impreuna…

- In aceasta noapte, in jurul orei 2.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II a sosit un convoi format din sute de mijloace de transport, in care se aflau cetateni romani si straini. Mentionam ca, in ultimele ore au fost efectuate formalitatile de intrare in tara pentru 2.500 persoane si aproximativ…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele…

- In vederea aplicarii masurilor de carantina, pe raza Judetului Olt sunt infiintate centre de carantina cu o capacitate de 117 locuri. Acum se cauta noi spatii de carantina. Pana in prezent, in aceste spatii sunt carantinate 36 persoane asimptomatice. Persoanele carantinate, sosite in tara prin punctele…

- In urma sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, desfasurata la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s-a luat decizia ca regiunea Emilia-Romagna, din Italia, Coreea de Sud si Iran sa fie introduse in lista zonelor pentru care se instituie masura auto-izolarii la domiciliu,…