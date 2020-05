Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) a prezentat situatia raspandirii epidemiei COVID-19 in sistemul de asistenta si protectie a copilului la data de 10 mai 2020, pe baza datelor colectate la nivel national si a diagnozei structurale realizate…

- Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții (ANDPDCA) a anunțat ca 1,6% dintre beneficiarii centrelor de asistența sociala au fost infectați cu COVID-19 și acuza o...

- In contextul actual al pandemiei de COVID-19, vulnerabilitatile deja existente ale copiilor, familiilor si comunitatilor pot duce la exacerbarea riscurilor preexistente: acces limitat la servicii sociale, inegalitati in ceea ce priveste accesul la educatie, saracie, se arata intr-un raport coordonat…

- Aproximativ jumatate din numarul deceselor cauzate de Covid-19 in Europa s-au produs in caminele de batrani, potrivit unui studiu publicat cerecetatorii de la London School of Economics din Marea Britanie. Totusi multe dintre aceste decese nu au fost incluse in statisticile oficiale ale pandemiei de…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii a transmis tuturor Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului (DGASPC) din tara si din Bucuresti un Ghid de prevenire Covid-19 in limbaj usor de inteles, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor…

- „Noi ne menținem la un nivel de decese scazut, doar 2%. In Italia, media e de 10%. Pentru ca acolo s-au imbolnavit foarte mulți batrani. La categoria peste 70 de ani, mortalitatea este mare, de 25-30%. Trebuie sa ii protejam pe batrani, ca sa nu se imbolnaveasca și sa nu blocheze sistemul de sanatate",…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) a facut publice rezultatele controalelor efectuate la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Adulti cu Handicap Racaciuni, Jud. Bacau, precum si masurile luate in acest caz.