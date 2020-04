Aproape jumătate dintre pumele testate în Yellowstone poartă bacteria ciumei (studiu) Ciuma este poate una dintre cele mai temute boli infectioase, ucigand zeci de milioane de oameni de-a lungul istoriei, insa un nou studiu a descoperit ca bacteria ucigasa Yersinia pestis infecteaza in prezent pumele (leii de munte) care traiesc in zona parcului national Yellowstone, conform unui material publicat vineri de Live Science. O echipa de cercetatori a testat 28 de pume si a descoperit ca aproape jumatate dintre animale au fost expuse la bacteria care provoaca ciuma. Foto: (c) © Mark Elbroch/Panthera / Live Science Din fericire, intre pume si oameni nu exista decat extrem de rar contact… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anunțat ca un milion și jumatate de oameni potențial vulnerabili la noul coronavirus vor fi contactați pentru a li se cere sa stea in casa pentru cel puțin doua saptamani.

- Mai mult de 99% din cei care au murit in Italia din cauza coronavirusului erau persoane care sufereau deja de alte boli, potrivit unui studiu efectuat de Autoritatea nationala de Sanatate din Italia, scrie Bloomberg.

- Asigurarea unei diete suficiente si sanatoase pentru fiecare persoana, mentinand in acelasi timp biosfera in mare parte intacta, va necesita insa o schimbare radicala din punct de vedere tehnologic si sociocultural, au subliniat cercetatorii. Aceasta presupune adoptarea unor tehnici radical diferite…

- Oameni de stiinta de la MIT - Massachusetts Institute of Technology - si de la Universitatea Harvard din SUA au descoperit cu ajutorul unui algoritm de inteligenta artificiala o noua molecula care este capabila sa ucida bacteriile rezistente la antibioticele traditionale.

- Dupa ce Jeff Bezos a pierdut titlul de „Cel mai bogat om al lumii”, un studiu Oxfam, citat de Daily Mail, ne arata un peisaj mult mai larg. Astfel, conform acestui studiu, averea combinata a primilor 2.153 de miliardari ai lumii este mai mare decat averea adunata a 4,6 miliarde de oameni de pe glob....…

- Traim din ce in ce mai conectați in lumea virtuala insa suntem mai singuri ca niciodata. Alaturi de stress, singuratatea afecteaza din ce in ce mai mulți oameni la nivel global, indiferent de statutul social.

- Are harul de a citi aura omului, de a diagnostica afecțiunile printr-o simpla scanare a corpului, de a simți și direcționa energiile. Toate aceste capacitați parapsihice, dar și multa munca, au facut-o pe Lidia Fecioru sa devina unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați parapsihologi și bioenergoterapeuți…