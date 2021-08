Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș l-au luat „ca din oala” pe un barbat de 47 de ani, despre care existau informații ca face contrabanda cu țigarete. Miercuri, in jurul orei 22:00, acesta abia și-a parcat mașina pe strada Moldovei, ca s-a și trezit inconjurat de…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1 au descoperit, joi dimineata, 90.000 de tigarete in urma aplicarii a noua mandate de perchezitie in Bucuresti si in judetul Ilfov. Citește și: Starnit de JUDECATORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat `BOMBA`:`Bechtel...…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, la frontiera verde, peste 20.000 pachete cu tigari, in valoare de aproximativ 236.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. In cursul zilei de marți, 06 iulie a.c., polițiștii…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges efectueaza marti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Costesti, 21 de perchezitii in patru judete si municipiul Bucuresti, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane, pentru destructurarea…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Vrancea, cu sprijinul Inspectoratelor de Poliție Județene Argeș și Prahova, precum și al Serviciilor de Investigare a Criminalitații Economice Sector 2 și 6 București au efectuat 6 percheziții in localitațile…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – I.P.J. Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au efectuat 10 percheziții, in județul Timiș, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi deținut și comercializat țigarete…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei acțiuni specifice desfasurate in zona de competenta, cantitatea de 21.990 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 257.200 lei. Joi, 06.05.2021,…