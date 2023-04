Aproape 80% dintre magazinele din online nu vor înregistra vânzări în creștere de Paște 2023 Doar 20% dintre retailerii online se așteapta la vanzari mai mari de Paște 2023 fața de aceeași perioada din 2022, in medie cu 17% fața de anul anterior, din cauza inflației crescute și a lipsei analizarii performanței produselor in campaniile de vanzare, potrivit unei analize realizate de TRUDA, platforma unica de identificare a produselor profitabile din magazine online. “Ecommerce-ul romanesc trece printr-o perioada sensibila pentru business, in care produsele nu se mai vand la fel de ușor ca in anii trecuți, chiar și cu ocazia unei sarbatori importante cum este Paștele. Practic, in acest context,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

