- Inspectoratul Școlar Județean Iași nu va organiza in acest an școlar simularile pentru Evaluarea Naționala și pentru examenul de Bacalaureat. Decizia vine in contextul in care reprezentanții Ministerului Educației au recomandat inspectorilor școlari sa renunțe la simularile județene ale examenelor,…

- Emoții pentru elevii de clasa a VIII-a și a XII-a care, anul viitor, vor susține examenele de Evaluare Naționala, respectiv Bacalaureatul. Pentru a se familiariza cu modul in care vor decurge examenele, elevii vor susține anul viitor simularile. Daca pana de curand, in Vrancea, se vorbea despre simulari…

- Editura Invața cu Succes se afirma in peisajul educațional din Romania ca unul dintre cele mai influente branduri, concentrandu-se pe pregatirea elevilor pentru momente decisive ale parcursului lor academic: Evaluarea Naționala și Bacalaureatul.

- Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație (CNPEE) a publicat modele de subiecte insoțite de baremele de evaluare și de notare corespunzatoare, pentru absolvenții clasei a VIII-a in anul școlar 2023- 2024 și examenul național de bacalaureat 2024. Evaluarea Naționala: pentru absolvenții clasei…

- Ea a precizat astazi, la un eveniment de specialitate ca profesorii evaluatori de la ultima sesiune a Bacalaureatului au indicat ca este benefica aceasta metoda. Pentru tot ce inseamna digitalizare – de la portofoliul educational, pana la evaluarile nationale, managementul educational, interconectarea…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a subliniat, luni, importanta digitalizarii in intregul proces educational.De asemenea, ministrul a aratat ca profesorii evaluatori de la ultima sesiune a Bacalaureatului au indicat ca este benefica generalizarea evaluarii digitalizate la examenele nationale, conform…

- Cei 12 absolvenți de gimnaziu din județul Bacau cu media 10 (zece) la Evaluarea Nationala din aceasta vara si cei trei absolvenți de liceu, care au obținut aceeași performanța la examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie/iulie, au primit pentru reușita lor, din partea Ministerului Educației, recompense…