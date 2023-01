Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Timișoara, in parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara, va beneficia de o importanta finanțare pentru proiectul ”Șansa la viața prin dezvoltarea infrastructurii medicale in Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara”. Cererea, in valoare de 15.610.388,32…

- Primaria Timișoara a anunțat semnarea contractului de finanțare prin fonduri europene nerambursabile, prin PNRR, pentru reabilitarea și modernizarea a doua campusuri școlare din Timișoara. Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara și Colegiul Tehnic „Henri Coanda” vor avea in total opt cladiri complet…

- Ministerul Sanatatii anunta ca peste 500 milioane de lei din Programul National de Redresare si Rezilienta vor fi alocate pentru modernizarea si dotarea a 55 de ambulatorii de specialitate din Romania. Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES, in urma evaluarii celor 142 de cereri de finantare…

- Vineri, 30 decembrie, Primaria Timișoara a solicitat de la la Agenția Fondului de Mediu o finanțare nerambursabila, de 6 milioane de lei, adica peste 1,2 milioane de euro, pentru modernizarea iluminatul public din oraș.

- SCJU Cluj-Napoca a semnat cu Ministerul Sanatații un contract de finanțare pentru modernizarea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de gaze medicale, a rețelelor de energie electrica și a sistemelor pentru securitatea la incendiu.