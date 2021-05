Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, a declarat joi seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, ca este la fel de proasta ca la inceput colaborarea USR-PNL, dar a admis ca pe plan local social democrații se ințeleg mai bine cu useriștii. „Colaborarea pe plan local a fost mai buna, am gasit niște…

- In Romania lucreaza zeci de mii de oameni care nu știu o vorba de romana și abia in engleza. Asta, deși legea permite acordarea avizului de munca doar celor care se descurca cel puțin intr-o limba de circulație internaționala. Autoritațile insa nu le-au comunicat niciodata acestor oameni ca au dreptul…

- Șeful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis, Flavius Cioca, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre gestionarea pandemiei de coronavirus, carantina și despre experiența celor șase luni in funcție, Cioca preluand…

- Prezent luni seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, președintele CJ Timiș și liderul PNL Timiș, Alin Nica, nu a dorit sa comenteze afirmațiile facute de fostul primar și președinte al liberalilor, Nicolae Robu, potrivit caruia excluderea lui Alin Popoviciu a fost abuziva și fostul secretar general al filialei…

- Șaizeci la suta din cetațenii ungari ar munci pentru patronii din strainatate care ar crea condiții pentru desfașurarea activitații de acasa, din Ungaria. Cei mai mulți ar munci de la distanța pentru firmele din Austria, Germania, Marea Britanie, Statele Unite și Elveția, conform Boston Consulting Group.Romania,…

- Politisti si jandarmi buzoieni au descoperit, in timpul unui control, mai multi muncitori asiatici care stateau de paza noaptea pe santierul de la Colegiul Mihai Eminescu, obiectiv aflat in curs de renovare.

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna, 570 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri. Dintre…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna, 570 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri. Dintre…