Apple vrea să-şi facă propriul motor de căutare Google plateste Apple cateva zeci de miliarde de dolari pentru a fi folosit in mod implicit pentru cautarile online. Este un deal care dateaza de multi ani, care a crescut ca valoare in timp si care este important pentru ambele companii - Apple are nevoie de un motor bun de cautare, iar Google are nevoie de utilizatori cu dare de mana. Insa, acest deal a atras atentia oficialitatilor americane, care investigheaza intelegerea dintre cei doi giganti si care se pare ca o vor folosi in tribunal impotriva Google, care a fost deja acuzat de politici anticoncurentiale pe cautare si shopping. In aceste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apple lucreaza la o alternativa la Google, care ar putea inlocui, la un moment dat, motorul de cautare ce este disponibil in prezent pe dispozitivele Apple in urma unei intelegeri in valoare de mai multe zeci de miliarde de dolari intre cele doua companii, scrie news.ro.

- Apple este cunoscuta ca o companie ce pastreaza secrete proiectele interne, dar noua functie se adauga mai multor dovezi ca se fac eforturi pentru a construi un motor de cautare care sa rivalizeze cu Google. In urma cu doi ani si jumatate, Apple l-a recrutat pe seful diviziei Google Search,…

- Motorul de cautare Google are o noua funcție: te poate ajuta sa identifici o melodie care ”ți-a ramas blocata in cap” dar nu știi cum se numește sau nu știi nici versurile complete. Tot ce trebuie sa faci este sa fredonezi ritmul sau fragmete din melodie in motorul de cautare. Incepand de la finalul…

- De Ziua Independenții Republicii Moldova, motorul de cautare Google a lansat un doodle tematic, prin care ii felicita pe toți cetațenii cu obținerea Independenței fața de URSS. În doodle este prezentat tricolorul Republicii Moldova. Odata ce dam click pe doodle, motorul de cautare…

- Un angajat al Consiliului Judetean (CJ) Prahova care era infectat cu noul coronavirus a decedat, mai multi colegi ai acestuia fiind in izolare la domiciliu, urmand sa fie testati, informeaza Agerpres.Presedintele CJ, Bogdan Toader, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca persoana in cauza, angajat…

- Un angajat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara este cercetat penal dupa ce a mers la serviciu desi sotia sa fusese infectata cu SARS-CoV-2, iar ulterior s-a dovedit ca si el era infectat.

- Marile companii de tehnologie, precum Google, Microsoft sau Facebook - au multe de imbunatațit, iar ritmul in care o fac este lent pentru ca-și permit sa-și stabileasca propriul ritm. Google, motorul de cautare, este, dupa standarde decente - primitiv. Iși promoveaza propriile servicii; prima pagina,…

- Sediul Judecatoriei Chișinau, din sectorul Rașcani va activa intr-un regim special dupa ce un angajat a fost testat pozitiv la Covid-19. Anunțul a fost publicat pe pagina oficiala a Judecatoriei Chișinau, insoțit și de o dispoziție in acest sens.