- Responsabilii din intreaga lume așteapta ca un astfel de produs sa fie scos pe piața in cel mult un an, iar pentru acest lucru au fost accelerate toate procedurile. Vaccinul aflat in faza cea mai avansata de testare a fost dezvoltat in China, de centrul CanSino Biologics Inc și Institutul de Biotehnologie…

- Un medicament experimental produs de compania Gilead Sciences pentru pacientii cu forme severe de infectii Covid-19 a avut o eficacitate promitatoare, dand sperante ca in curand va exista primul tratament pentru noul coronavirus, transmite Bloomberg. Studiul publicat in New England Journal…

- Serviciile secrete americane cred ca Beijingul a facut publice mai putine cazuri si decese de Covid-19 in tara, potrivit oficialilor americani, citati de The Guardian, potrivit news.ro.Concluziile unui raport clasificat al serviciilor secrete au fost dezvaluite pentru Bloomberg de trei oficiali…

- "Problemele de credibilitate ale testelor afecteaza incercarile Chinei de a se pozitiona ca un lider in lupta globala impotriva coronavirusului", arata analiza Bloomberg. In Slovacia, cele 1,2 milioane de teste rapide chinezesti sunt inexacte si nu au capacitatea de a detecta Covid-19 in stadiile incipiente,…

- Oameni sunt in continuare testati pozitiv cu noul coronavirus la Wuhan, la patru zile dupa ce China a anuntat ca nu mai sunt cazurii noi in epicentrul sau, potrivit unei reviste locale, un lucru care provoaca ingrijorari cu privire la faptul ca virusul se raspandeste in continuare in oras, relateaza…

- Mai mult de 99% din cei care au murit in Italia din cauza coronavirusului erau persoane care sufereau deja de alte boli, potrivit unui studiu efectuat de Autoritatea nationala de Sanatate din Italia, scrie Bloomberg. Dupa ce decesele cauzate de virus au ajuns la peste 2.500, cu o crestere de 150% in…

- Si industria auto chineza are de suferit in prezent din cauza coronavirusului Covid-19. Pentru ca vanzarile de masini sa fie tinute cat de cat la suprafata si sa nu se prabuseasca complet, brandul Geely, de exemplu, a decis sa lanseze un serviciu online de comercializare a acestora.

- Apple a admis ca nu-și va atinge în acest trimestru obiectivele de vânzari din cauza epidemiei noului coronavirus, ceea ce înseamna ca milioane de oameni sunt în carantina, lanțul de furnizori nu funcționeaza cum trebuie și majoritatea magazinelor Apple din China sunt închise.…