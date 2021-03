Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, vrea ca Baza Pro Rapid sa ajunga in administrarea sa pentru a putea face investitii in reabilitarea si modernizarea bazei. „Reabilitam Baza Sportiva Pro Rapid. Anul trecut, fosta conducere a primariei a vrut sa construiasca in locul Bazei Pro Rapid un complex…

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand acuza PSD ca a declanșat un nou atac politic dupa ce edilul a decis sa expuna în holurile primariei lucrarile de arta ale absolvenților de la secția Sculptura a Universitații Naționale de Arta din București, cu ocazia Zilei Constantin Brâncuși. ”Avocatul…

- Scandalul dintre Romprest și primaria Sectorului 1 ia amploare. Ieri, mașinile companiei de salubrizare au defilat prin sector dupa ce Clotilde Armand, primarul de sector, a raspuns notificarii Romprest , in care compania de curațenie amenința ca va sista serviciile din 11 februarie. Masinile Romprest…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca Adapostul Odai va fi preluat de Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), finantarea fiind asigurata de Primaria Capitalei pentru 1-2 luni, urmand a fi gasite "solutii pe termen lung"."In contextul problemelor care au aparut…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, reclama ca Hotelul Triumf, monument istoric, a fost lasat in paragina de Regia Autonoma a Administrarii Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), relateaza Realitatea PLUS.„Asa arata Hotelul Triumf din inima Bucurestiului, pe Soseaua Kiseleff. Cladirea este…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, i-a solicitat Avocatului Poporului sa iși exprime un punct de vedere pe tema șantierelor ilegale din Sectorul 1 aparute in ultimii ani, care distrug cladiri de patrimoniu valoroase sau zone verzi ale Capitalei. ”In ultimii ani, in Sectorul 1, au aparut o serie…

- Dupa aproape o luna de la momentul din care gunoaiele din sectorul 1 al Capitalei nu au mai fost ridicate, firma de salubritate Romprest a anunțat ca de joi, 17 decembrie, a inceput o acțiune de colectare a depozitelor de deseuri de pe domeniul public."Avand in vedere degradarea accentuata a starii…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, ameninta ca Romprest mai are cateva zile sa-si onoreze obligatiile contractuale fata de locuitori, in caz contrar autoritatea locala va rezilia contractul, informeaza Agerpres."As vrea sa anunt aici compania de salubrizare ca mai are termen cateva zile sa-si onoreze…