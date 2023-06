Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare majora! In ce condiții vor primi salariații sute de lei din partea angajatorilorVeste importanta pentru o categorie de angajați! Au loc modificari importante. O noua propunere adoptata in urma votului de la prima Camera din Parlament propune acordarea contravalorii in lei tichetelor pentru...Citește…

- Samsung a anuntat o noua versiune de interfata pentru ceasurile sale inteligente, mai precis One UI 5 Watch, care va sosi sub forma de update software pe terminalele Galaxy Watch 4 si 5. Va fi preinstalat si pe Galaxy Watch 6. Update-ul ofera o experienta de sanatate si siguranta ceva mai personalizata…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativa ce aduce modificari legate de evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, stabilind ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate mai mult de zece persoane. „Nu poate fi inscrisa in actul…

- Formatul video vertical pe care Meta il numeste Reels va fi acum promovat in partea de sus a sectiunii dedicate continutului video, Facebook Watch. Mark Zuckerberg a anuntat mai multe noutati pentru formatul Reels de pe Facebook, incepand cu introducerea acestuia in Facebook Watch, pagina care gazduieste…

- Daca pana acum WhatsApp nu putea fi folosit pe mai multe dispozitive, dar doar pe un singur telefon, de acum inainte utilizatorii vor putea folosi WhatsApp pe doua sau mai multe telefoane, dupa ce compania a imbunatatit suportul multi-device al serviciului, scrie presa romana .

- Mii de angajați ar putea ramane, in curand, fara zile libere platite. Parlamentarii pregatesc deja schimbari in ceea ce privește aceste zile libere.Proiectul depus la Senar ar putea fi aplicat incepand cu 1 ianuarie 2024. Mai exact, vizați sunt cei care lucreaza in... Citește AICI cine va ramane…

- Elon Musk spune ca doar utilizatorii verificați vor aparea in feedul de recomandari al Twitter. Musk susține ca aceasta mișcare "este singura modalitate realista pentru a preveni boturile AI sa preia controlul”.

- Lucian Bode a anunțat ca a fost introdus un nou serviciu de programare pentru pașapoarte, care ii va scuti pe romani sa mai aștepte la fel de mult, așa cum se intampla in prezent. MAI a precizat și de cand va putea fi folosit.