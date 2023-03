Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp aduce trei noutati importante pentru toti cei care folosesc aplicatia , au anuntat reprezentantii companiei. WhatsApp aduce trei functii noi in chat. Mesajele trimise se pot sterge timp de doua zile, utilizatorii pot parasi grupurile fara sa lase urme si pot selecta contactele carora sa le…

- ”Continuam proiectul nostru de digitalizare, digitalizare guvernamentala, digitalizarea administratiei, a serviciilor publice. Astazi, avem o hotarare de Guvern si o Ordonanta prin care nu facem altceva decat sa venim in beneficiul cetatenilor, cu dezvoltarea sistemelor de digitalizare in administratie”,…

- “Subiectul principal al acestei conferinte este lansarea aplicatiei pentru mobil Ghiseul.ro. Suntem mandri ca am ajuns in punctul in care sa putem prezenta romanilor o aplicatie simpla, usor de folosit, o aplicatie care este menita sa le usureze pur si simplu viata. Mi-amintesc de ceea ce spunea candva…

- Autoritatile romane au trecut la fapte. Politistii si jandarmii au descins, sambata dimineata, la una dintre adresele fraților Tate din Pipera. De aici, au ridicat mașinile de lux asupra carora a fost instituit sechestru in dosarul de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane…

- Guvernul Ciuca discuta in ședința de miercuri un plan referitor la proiectele de cercetare ce prevede un buget total de 118,1 milioane de lei pentru o platforma naționala de Inteligența Artificiala, potrivit unui document aflat pe agenda executivului, conform G4Media.ro. Este vorba despre o in ...

- Timișenii, firmele, unitațile administrativ – teritoriale și organizațiile care interacționeaza cu administrația județeana vor avea la dispoziție aceasta platforma de colaborare digitala. Consiliul Județean a semnat zilele trecute contractul pentru implementarea unei platforme de colaborare digitala,…

- ”Ministerul Finantelor implementeaza un sistem informatic de arhivare electronica (SIAEL), cu o valoare totala de 15.958.797 lei, fara TVA, cu ajutorul companiei romanesti Metaminds SA, integrator de solutii IT complexe si de securitate cibernetica”, potrivit informatiilor transmise de reprezentantii…

- Campania naționala de impadurire - Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru investiții in noi suprafețe ocupate de paduri", care are drept scop creșterea suprafeței acoperite de vegetație forestiera, precum și inființarea perdelelor forestiere de protecție, a fost prezentata marți, ...