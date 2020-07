Aplicația TikTok ar putea fi interzisă în SUA din cauză că spionează pentru China Statele Unite ar putea interzice aplicația de clipuri video scurte TikTok, a declarat Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, citat de CNN. TikTok este deținuta de catre grupul chinez ByteDance, dar susține ca este separata de acesta.Alaturi de aceasta, ar putea fi blocate și alte aplicații de social media din China, a mai spus Pompeo.Acesta a mai spus ca oamenii ar trebui sa descarce TikTok ”doar daca vor ca informațiile lor sa ajunga in mainile Partidului Comunist Chinez”.Potrivit legislației din China, companiile sunt obligate sa ajute autoritațile in cadrul anchetelor.Reuters a scris miercuri… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aplicația TikTok a fost prinsa de noul sistem de operare de la Apple spionand utilizatorii de iPhone, relateaza Forbes.Potrivit sursei citate, din 23 iunie, Apple a reparat o problema destul de importanta de pe iOS 14, sistemul de operare care va urma sa apara in toamna. Din cauza vulnerabilitaților,…

- Problema cu aceasta aplicatie este faptul ca se poate transforma intr-un Big Brother. Potrivit The New York Times, exista riscul ca aceasta aplicatie sa fie utilizata intr-o maniera invaziva. Multi posesori de iPhone au remarcat faptul ca aplicatia a fost instalata discret de Apple in ultima…

- Guvernul britanic a anuntat joi ca va trece la utilizarea tehnologiei dezvoltate de Apple si Google pentru pentru testarea si urmarirea contactelor persoanelor infectate cu noul coronavirus, renuntand la o aplicatie creata in Marea Britanie, care nu functioneaza suficient de bine pe iPhone-uri, transmite…

- Guvernul britanic a anuntat joi ca va trece la utilizarea tehnologiei dezvoltate de Apple si Google pentru pentru testarea si urmarirea contactelor persoanelor infectate cu noul coronavirus, renuntand la o aplicatie creata in Marea Britanie, care nu functioneaza suficient de bine pe iPhone-uri, transmite…

- Smartphone-urile sunt dispozitivele pe care le utilizam in viața de zi cu zi in foarte multe scopuri, iar in urmatoarele randuri ale acestui articol vom discuta despre smartphone-uri și veți afla mai multe informații interesante.In primul rand, telefoanele au aparut ca fiind dispozitive care ne ofera…

- Hackerii lanseaza un nou Jailbreak care deblocheaza toate versiunile de iPhone. Jailbreaking ofera utilizatorului mai mult control asupra sistemului de operare al dispozitivului, permițand personalizarea, insa creste si riscul de securitate la care utilizatorii se expun. Un renumit grup de hackeri a…

- Administratia presedintelui Donald Trump a anuntat vineri o serie de masuri pentru a restrictiona capacitatea grupului chinez Huawei - pe o considera o amenintare pentru securitatea nationala a SUA - de a dezvolta semiconductori în strainatate cu tehnologie americana, informeaza AFP, potrivit…

- Talos, divizia de cercetare din cadrul Cisco, a realizat un studiu care a vizat senzorii de amprente folositi de unii dintre cei mai importanti producatori de dispozitive mobile, printre care Apple, Samsung, Huawei si Microsoft. Scopul studiului a fost sa vada cat de bine rezista securizarea cu amprenta…