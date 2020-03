Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a transmis un mesaj pe Facebook in care le cere romanilor sa afișeze Drapelul Romaniei, ”oriunde te-ai afla!”. ”Dragi romani, acesta este un ORDIN DE CHEMARE LA SOLIDARITATE. In fiecare batalie prin care a trecut Romania, militarii au ramas uniți in spatele Drapelului.…

- Armata Romaniei a creat un grup pe facebook cu denumirea ”Romania, fii puternica”, prin intermediul caruia face un apel catre romani la solidaritate in lupta impotriva infecției cu coronavirus. ”Dragi romani, acesta este un ORDIN DE CHEMARE LA SOLIDARITATE! In fiecare batalie prin care a trecut Romania,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis omologului sau italian, Luigi Di Maio, un mesaj de solidaritate cu poporul italian in contextul masurilor pentru combaterea epidemiei de COVID-19 si a subliniat importanta respectarii drepturilor si beneficiilor prevazute de legislatia UE pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis omologului sau italian, Luigi Di Maio, un mesaj de solidaritate cu poporul italian in contextul masurilor pentru combaterea epidemiei de COVID-19 si a subliniat importanta respectarii drepturilor si beneficiilor prevazute de legislatia UE pentru…

- Securitatea și sanatatea in munca reprezinta ansamblul activitaților avand ca scop asigurarea condițiilor optime in desfașurarea procesului de munca, apararea sanatații, integritații corporale și a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Munca la distanța in contextul extinderii coronavirusului. Ce masuri pot lua angajatorii și ce obligații au angajații care lucreaza de acasa In contextul creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul virus Covid-19 pe teritoriul Romaniei, companiile trebuie sa ia o serie de masuri pentru protejarea…

- Munca la distanța in contextul epidemiei cu coronavirus. Ce masuri pot lua angajatorii și ce obligații au angajații care lucreaza de acasa In contextul creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul virus Covid-19 pe teritoriul Romaniei, companiile trebuie sa ia o serie de masuri pentru protejarea…

- In contextul cresterii numarului de cazuri de infectare cu noul virus Covid-19 pe teritoriul Romaniei, se impune ca operatorii economici sa aiba in vedere o serie de masuri pentru protejarea salariatilor lor. Atat Codul Muncii, cat si Legea 319/2016 a securitatii si sanatatii in munca ("Legea…