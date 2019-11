Apel disperat pentru un băiat și bunicii lui! Asociația ”Impreuna pentru buzoieni” a lansat un apel catre cei care pot ajuta pentru ca Danuț, un copil greu incercat de viața, sa nu ajunga in strada, alaturi de bunicii sai. Cei trei risca sa fie evacuați din locuința in care locuiesc cu chirie, proprietate a statului, daca nu reușesc sa achite rapid datoria pe care au acumulat-o fiindca veniturile lor sunt foarte mici. Batranii sunt bolnavi și il au in grija și pe Danuț, care a fost abandonat de parinți. ”Danuț și bunicii lui vor fi evacuați marți din casa in care locuiesc cu chirie, proprietate a statului. Știți deja ca facem multe apeluri… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

