Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns la 1.094.870 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, la cel mai recent bilanț, au fost raportate 946 de noi imbolnaviri.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai…

- Numarul de infectari noi crește, zilnic, incidența a ajuns la 0,10 la mia de locuitori, fața de 0,07 cat a fost in ultimele zile. Daca mai avea cineva vreo indoiala ca valul patru al pandemiei a pus stapanire și pe Romania, datele comunicate zilnic, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) spulbera…

- Un numar de 1.267 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 190 la terapie intensiva, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Pe teritoriul Romaniei, 3.631 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare…

- Actiuni pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu noul coronavirus, desfasurate de politisti in Mamaia, Vama Veche, Eforie si Neptun.In perioada 6 7 august a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat actiuni pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei…

- Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.084.919 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.048.548 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 208 cazuri noi…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) a decis modificarea unui act normativ referitor la eliberarea certificatului de membru al organiației profesionale. Actul normativ, semnat de președintele CMR, prof.dr. Daniel Coriu, prevede ca Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor din Romania nr.…

- Cea de-a șasea ediție a festivalului Rocanotherworld a insemnat 5 zile de concerte, silent disco, dezbateri și acțiuni civice, cu multe acțiuni in premiera, fiind in topul celor mai responsabile evenimente din Romania. Festivalul s-a desfașurat in aer liber, in perioada 23-27 iunie, și a avut pe scena…

- In intervalul 21-28 iunie 2021, in Romania s-au inregistrat 385 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, in scadere fata de saptamana anterioara (506). Cele mai multe cazuri in 24 de ore de la debutul pandemiei in Romania s-au inregistrat la 18 noiembrie 2020, respectiv 10.269. Recordul negativ…