- Pe parcursul lunii aprilie 2022, prețurile locuințelor au consemnat o evoluție pozitiva: suma medie solicitata la nivel național pentru un apartament s-a majorat cu 3,2%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, de la 1.654 la 1.707 de euro pe metru patrat util.

- Au mai ramas puține zile pana la evenimentul pugilistic al anului, Boxing Fighting Championship 2, unde Flavius Biea il va infrunta pe argentinianul Ricardo Ruben Villalba, in main eventul serii de sambata, 7 mai. Porțile Salii Sporturilor Constantin Jude din Timișoara se vor deschide la ora 18.30,…

- A venit primavara, vremea a fost destul de schimbatoare in ultima perioada, nemaivorbind de faptul ca au fost zile in care din peisaj nu a lipsit nici vantul, care a suflat cu destula putere. In tot acest context s-a aflat, marți, 5 aprilie, ca la un mare spital din țara, din Timișoara mai exact, s-a…

- Politic Modernizarea liniei de cale ferata București Nord – Videle – Roșiori Nord – Craiova / Interpelare adresata de senatorul Danuț Cristescu ministrului Grindeanu martie 30, 2022 09:51 Senatorul PSD de Teleorman Danuț Cristescu l-a interpelat pe ministrul Transporturilor și Infrastructurii,…

- Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 28-31, partida amicala de la Timișoara, contra celor de la Poli. Turdenii au profitat de intreruperea campionatului, pentru a programa un meci test, contra... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Gara de Nord din Timișoara va fi decongestionata in urmatoarea perioada. Valul de refugiați din Ucraina, care pleaca spre vestul Europei, se va muta in județul Bihor. „Majoritatea acestor refugiati trec prin judetul Timis si pleaca mai departe spre Ungaria și de acolo mai departe, majoritatea cu trenul.…

- Centrul Regional de Transfuzie Sanguina (CRTS) Craiova desfasoara in aceasta perioada campania „Sange pentru Ucraina”, menita a veni in sprijinul ucraineenilor afectati de razboi. Campania se desfasoara la nivel national, in toate centrele de transfuzie, care si-au prelungit programul si ii indeamna…

- In Romania, in 2021, au fost livrate zece noi proiecte de retail, cu o suprafața totala de circa 100.000 metri patrați, șase dintre acestea, cumuland 70.000 metri patrați fiind finalizate in ultimul trimestru. Atenția dezvoltatorilor s-a indreptat cu predilecție spre orașe terțiare, cu mai puțin de…