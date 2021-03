Apare o nouă tulpină de coronavirus Cercetatorii din Brazilia au descoperit o posibila noua mutatie a coronavirusului. La fel ca și celelalte mutații, se pare ca aceasta ar fi mult mai ușor transmisibila. Noua mutație a fost depistata in mai multe regiuni din Brazilia. Laboratorul National de Calcul Stiintific (LNCC), aflat in subordinea Ministerului Stiintei si Tehnologiei anunța cu noua tulpina este mai transmisibila decat varianta inițiala. Situația este grava avand in vedere ca sistemul medical din aceasta țara se afla in colaps din cauza numarului mare de infectari cu coronavirus. Deja in Brazilia a fost depistata o mutație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

