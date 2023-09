Apare o nouă categorie de permis? Propunerea legislativă care dă frisoane multor șoferi Europarlamentarul francez Karima Delli vrea sa introduca un nou permis de conducere pentru SUV-uri, aceste autoturisme fiind o tinta a militantilor pentru clima din cauza poluarii si a celor care militeaza pentru siguranta rutiera din cauza pericolului pe care il reprezinta pentru pietoni si biciclisti. Vehiculele "nu numai ca ocupa mai mult spatiu si sunt mai putin eficiente din punct de vedere energetic ... in ceea ce priveste siguranta rutiera, ele sunt mai susceptibile de a fi supuse unor coliziuni decat autoturismele usoare, cu consecinte mult mai grave", a scris eurodeputatul Verzilor,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

